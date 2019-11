Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: 26-Jähriger alkoholisiert und mit Schreckschusswaffe unterwegs

Bensheim (ots)

Wegen des Verdachts des unerlaubten Führens einer Schreckschusswaffe muss sich seit Dienstagabend (26.11) ein 26-jähriger Mann strafrechtlich verantworten. Allem Anschein nach soll sich der 26-Jährige am Busbahnhof mit einer Schreckschusswaffe in der Hand aufgehalten haben, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Beim Erblicken der Streife ergriff der Mann die Flucht, doch die Beamten nahmen in schlussendlich in der Dammstraße fest. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-Jährige keine erforderliche Erlaubnis zum Führen der Schreckschusswaffe vorweisen konnte. Zudem stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest, der sich nach einem Atemalkoholtest mit über 2,1 Promille bestätigte. Die Schreckschusswaffe wurde von den Polizisten sichergestellt. Für den 26-Jährigen endete die Nacht im Gewahrsam, wo er seinen Rausch ausschlafen durfte.

