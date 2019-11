Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Einbrecher machen Beute

Wer hat etwas bemerkt?

Lorsch (ots)

Die kurze Abwesenheit von Hausbewohnern in der Hagenstraße haben bislang noch unbekannte Täter am späten Dienstagnachmittag (26.11.) ausgenutzt. In der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr gelangten die Täter auf das Anwesen, hebelten die Terrassentür auf und gelangten damit gewaltsam in die Räume. Dort wurden sie fündig und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge Bargeld, Schmuck und Werkzeug in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei in Heppenheim ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06252/7060 ist die Erreichbarkeit der Beamten gegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell