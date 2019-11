Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Unfallflucht in Ginsheim gesucht!

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Montag, 25.11.2019 zwischen 07:30-16:55 Uhr stand ein grauer Pkw Audi ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Straße Im Weiherfeld in Ginsheim. Durch einen bislang unbekannten flüchtigen Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können.

Hinweise werden bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144-96660 entgegengenommen.

