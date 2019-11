Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unfallflucht in Michelstadt

Michelstadt (ots)

Am 26.11.2019 zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr kam es in Michelstadt zu einer Unfallflucht. Der Verursacher befuhr mit seinem PKW den Gartenweg vermutlich aus Richtung Bahnhofstraße kommend. Es ist anzunehmen, dass der Verursacher beim Rangieren mit dem Fahrzeug die Hausfassade der dort befindlichen Rats-Apotheke beschädigte. Es entstand Sachschaden i. H. v. ca. 500,- EUR. Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

