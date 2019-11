Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Diebe erbeuten Geld aus Friseursalon

Fenster in über 2 Meter Höhe aufgehebelt

Groß-Zimmern (ots)

Mehrere Hundert Euro erbeuteten Einbrecher in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (23.11) und Dienstagmorgen (26.11) aus einem Friseursalon in der Jahnstraße. Um in das Geschäft zu gelangen, hebelten die Eindringlinge ein in über zwei Meter Höhe befindliches Fenster auf. Allem Anschein nach nutzten die Diebe eine Mülltonne als Steighilfe. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat oder den Täter geben können (06151/969-0).

