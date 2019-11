Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unfallzeugen sowie Unfallfahrer gesucht

Darmstadt (ots)

In der Schleiermacherstraße kam es am Montagnachmittag (25.11) zu einem Unfall zwischen zwei silbernen Autos. Gegen 15:20 Uhr sollen sich die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge, der Marke Audi und Smart, berührt haben. Der Fahrer des Audis sei nach ersten Erkenntnissen kurz ausgestiegen und habe den Schaden am eigenem Fahrzeug begutachtet. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Jetzt sucht die Polizei den Fahrer des silbernen Audis. Dieser Mann wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alt, von normaler Statur sowie mit grauschwarze Haaren beschrieben. Zeugen des Unfallhergangs, oder Personen, die einen Hinweis zu dem gesuchten Audi oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt zu melden (06151/969-3610).

