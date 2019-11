Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: 60-Jähriger von Trio attackiert und bestohlen/Polizei sucht Zeugen

Kelsterbach (ots)

Ein 60 Jahre alter Mann wurde am Sonntagabend (24.11.), gegen 19.00 Uhr, nachdem er aus seinem Fahrzeug im "Kleiner Kornweg" ausstieg, von drei Unbekannten attackiert. Die Männer stießen den 60-Jährigen zu Boden und einer der Täter trat auf den am Boden liegenden Mann ein. Er händigte daraufhin seine Geldbörse aus. Einer der Angreifer entnahm aus dem Geldbeutel 25 Euro und flüchtete anschließend mit seinen Begleitern vom Tatort.

Die Männer sind allesamt zwischen 30 und 40 Jahre alt, zwei von ihnen sind 1,80 bis 1,90 Meter groß, der Dritte 1,60 bis 1,70 Meter groß. Zwei der Angreifer trugen weiße Pullover und schwarze Schuhe.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell