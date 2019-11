Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Trunkenheitsfahrt

Führerschein sichergestellt

Wald-Michelbach (ots)

Am Montag (26.11.) gegen 01:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach einen 47 Jahre alten Autofahrer auf der Ludwigstraße in Wald-Michelbach. Schnell bemerkten die Ordnungshüter, dass der 47-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 1,63 Promille an. Der Wagenlenker wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher. Den 47-Jährigen erwarten nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

