Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Unfall auf B26 FR Darmstadt in Höhe Groß-Zimmern

B26, Gem. Dieburg (ots)

B26 Gemarkung Dieburg: Am Montag (25.) gegen 16:15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Dieburger mit seinem Mercedes die B26 in Fahrtrichtung Darmstadt auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Zur selben Zeit befanden sich an der Anschlussstelle Dieburg West/ Groß-Zimmern in Fahrtrichtung Darmstadt auf dem Beschleunigungsstreifen ein Linienbus (Fahrer ein 48-jähriger Roßdorfer), welcher mit 30 Fahrgästen besetzt war, und hinter ihm ein 40-jähriger Mann aus Groß-Zimmern mit seinem VW Lupo. Der Fahrer des VW Lupo beschleunigte und überholte den Linienbus. Hierbei wechselte der VW-Fahrer direkt auf den linken Fahrstreifen, auf welchem sich der Mercedes-Fahrer von hinten mit hoher Geschwindigkeit näherte. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei überschlug sich der Mercedes, rutschte ca. 200m auf dem Dach und blieb schließlich auf dem Seitenstreifen liegen. Der Lupo-Fahrer verlor durch den Anstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den rechts neben ihn fahrenden Linienbus. Die Fahrer aus dem Mercedes und dem VW Lupo wurden durch die Kollision leicht verletzt und durch die Rettungsdienste in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrgäste des Linienbusses blieben alle unverletzt und wurden durch einen Ersatzbus von der Unfallstelle abgeholt. Es entstand ca. 25.000EUR Sachschaden an allen drei Fahrzeugen. Die B26 musste mit Hilfe der FFW Dieburg für die Dauer von 1,5 Stunden voll gesperrt und gereinigt werden.

Im Verlauf der Unfallaufnahme ereigneten sich auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Dieburg ebenfalls zwei Verkehrsunfälle, welche aufgrund von Schaulustigen verursacht wurden. Bei diesen Unfällen entstand glücklicher Weise nur Sachschaden. Berichterstatter: Becker, POKin eingestellt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

