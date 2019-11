Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Einbrecher scheitern und flüchten ohne Beute

Heppenheim (ots)

Keine Beute haben bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruchsversuch im Laufe des Wochenendes gemacht. Zwischen 13 Uhr am Samstag (23.11.) und 9.10 Uhr am folgenden Montag machten sich die Kriminellen an der Tür zu den Verkaufsräumen des Geschäftes in der Werlestraße zu schaffen. Aus noch ungeklärteen Gründen ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Das Kommissariat 21/22 nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

