Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Viel Schaden und nur wenig Beute

Bensheim (ots)

Eine Bäckerei in der Darmstädter Straße in Auerbach suchten sich Kriminelle in der Nacht zum Montag (24.11.) für einen Einbruch aus.

Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich derart Zugang in das Geschäft. Die Einbrecher ließen anschließend im Verkaufsraum eine Sparbüchse mit etwa 10 Euro Inhalt mitgehen.

Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie allerdings einen Schaden von rund 1500 Euro.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell