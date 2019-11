Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Tote in Wohnung gefunden

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln

Mörfelden-Walldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Am späten Samstagabend (23.11.), kurz nach 23 Uhr, sind zwei tote Menschen in einer Wohnung in der Bürgermeister-Klingler-Straße gefunden worden. Bei den Verstorbenen handelt es sich um den 69 Jahre alten Wohnungsinhaber und eine 57 Jahre alte Frau aus Mörfelden-Walldorf. Beide wiesen Schussverletzungen auf. Angehörige der Frau hatten die Polizei alarmiert, weil sie, entgegen ihrer Vereinbarung, nach dem Treffen nicht nach Hause zurückgekehrt war.

Die Staatsanwaltschaft in Darmstadt und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen und gehen derzeit von einem Tötungsdelikt in Verbindung mit einem Suizid aus. Anzeichen für die Beteiligung dritter Personen liegen derzeit nicht vor.

Das Kommissariat 10 in Rüsselsheim ist mit den andauernden Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat betraut.

Hinweis an die Medienvertreter: Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Darmstadt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell