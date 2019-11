Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Trickdieb klaut Goldkette

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Dieb hat am Samstagnachmittag (23.11.) sein Unwesen in einem Einkaufszentrum am Luisenplatz getrieben und Beute gemacht. Unter dem Vorwand ein Foto von sich machen zu wollen sprach der Unbekannte einen 14-jährigen Passanten an und bat ihn um Hilfe. Im guten Glauben und hilfsbereit kam der Teenager der Bitte nach. Dabei bemerkte er nicht, von dem Kriminellen ins Gespräch verwickelt, dass ihm sein Armband vom Handgelenk gezogen wurde. Erst im Anschluss, als der Täter bereits das Weite gesucht hatte, fiel der Diebstahl auf. Der Dieb wird auf etwa 20 bis 30 Jahre alt geschätzt. Er hatte einen dunklen Vollbart und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Jacke und eine blaue Jeanshose.

Die Darmstädter Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer den Vorfall beobachten konnte oder sachdienliche Hinweise zu der beschriebenen Person geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten des Kommissariats 24, unter der Rufnummer 06151/969-0, zu melden.

