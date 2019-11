Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Cabriodach aufgeschlitzt und Brille gestohlen

Rüsselsheim (ots)

In einem Parkhaus "An der Berggewann" schlitzten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag (22.11.), 8.00 Uhr und Samstag (23.11.), 14.30 Uhr, das Dach eines BMW-Cabrios auf und entwendeten aus dem Innenraum einen Sonnenbrille. Zudem wurde ein Reifen des Fahrzeugs eingestochen. Insgesamt entstand ein Schaden von über 2000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

