POL-DA: Griesheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Täter erbeuten Schmuck

Griesheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben am späten Samstagnachmittag (23.11.) ihr Unwesen in der Georgstraße getrieben und die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses ausgenutzt. Über eine Balkontür gelangten die Kriminellen zwischen 16 Uhr und 18 Uhr in das Anwesen, begaben sich auf die Suche nach Wertgegenstände und erbeuteten Schmuck. Mit ihrem Diebesgut traten sie unerkannt die Flucht an. Zurück ließen sie einen Schaden, der ersten Schätzungen zufolge mehrere Hundert Euro betragen dürfte.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

