POL-DA: Rüsselsheim: Erdgeschosswohnung im Visier von Kriminellen

Rüsselsheim (ots)

Eine Erdgeschosswohnung in der Moritz-von-Schwind-Straße suchten sich Unbekannte am Samstag (23.11.), in der Zeit zwischen 16.00 und 19.00 Uhr, für einen Einbruch aus.

Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fielen ihnen dort anschließend Geld und Armbanduhren in die Hände.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

