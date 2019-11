Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

Bischofsheim (ots)

Mehrere in der Spelzengasse, August-Bebel-Straße und der Ludwigstraße geparkte Fahrzeuge, wurden vermutlich am späten Samstagabend (23.11.) von einem bislang unbekannten Kriminellen aufgebrochen. Bislang wurden der Polizei acht Fälle gemeldet. Bei allen Taten beschädigte der Täter zunächst Fahrzeugscheiben, um sich Zugang in die Innenräume zu verschaffen.

Während der Täter in fünf Fällen keine Beute machte, entwendete er aus einem in der Spelzengasse geparkten Peugeot ein Mobiltelefon und eine Geldbörse samt Inhalt, in der gleichen Straße aus einem Opel mehrere Schlüssel und aus einem in der August-Bebel-Straße abgestellten Fiat unter anderem Bekleidung.

Von Zeugen wurde am Tatort ein Verdächtiger beobachtet. Der Mann ist 1,70-1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und hat dunkle, kurze, an der Seite rasierte Haare. Der Unbekannte trug eine weiße Trainingsjacke, Jeanshose sowie einen Bart. Zudem führte der Mann einen Schraubenzieher mit sich.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

