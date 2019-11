Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt-Eberstadt; Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Vermutlich in den Nachtstunden von Samstag, den 23.11.2019 auf Sonntag, den 24.11.2019 kam es im Bereich des Zufahrtstores von der Heinrich-Delp-Straße zur Jefferson-Siedlung zu einem Verkehrsunfall, wodurch das Zufahrtstor erheblich beschädigt wurde. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich in der Folge unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder im Tatzeitraum ein stark unfallbeschädigtes Fahrzeug wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Pfungstadt.

