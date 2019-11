Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt-Kranichstein: Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Samstag, den 23.11. ereignete sich gegen 16 Uhr in der Grundstraße in Darmstadt ein Verkehrsunfall, wobei ein 6-jähriges Kind verletzt wurde. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Kind ohne Acht auf den Straßenverkehr zu haben zwischen zwei am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen hindurch auf die Straße lief, um diese zu überqueren. Ein anfahrender 47-jähriger Fahrradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Kind, welches durch den Aufprall zu Boden fiel. Die Polizei Darmstadt sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Berichterstatter: Petermann, POK

