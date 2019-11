Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Shisha-Bars kontrolliert

95 Kilogramm unversteuerter Tabak sichergestellt

Darmstadt (ots)

Bei einem gemeinsamen Einsatz haben der Zoll, die Steuerfahndung, das Ordnungsamt der Stadt Darmstadt sowie die Polizei am Donnerstagabend (21.11.) Shisha-Bars in Darmstadt unter die Lupe genommen.

Zwischen 20 Uhr und 1 Uhr kontrollierten zahlreiche Einsatzkräfte drei Bars in der Darmstädter Innenstadt. Rund 50 Personen trafen die Ordnungshüter in den betroffenen Etablissements an und überprüften deren Personalien. Mitarbeiter des Hauptzollamts in Darmstadt stellten bei den Kontrollen rund 95 Kilogramm unversteuerten Tabak sicher. In einer Shisha-Bar wurde vor der Einsatzmaßnahme vergeblich versucht, mehrere Taschen mit Tabak in einem Auto wegzuschaffen. Dies konnte durch Polizeikräfte verhindert werden. Auf die betroffenen Betreiber kommen entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.

