Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Werkzeug und weißer Nissan (DA-BD 113) aus Lagerhalle gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag (21.-22.11.) hat ein bislang noch unbekannter Täter sein Unwesen in der Dieselstraße getrieben und aus einer Lagerhalle einen weißen Nissan sowie diverses Werkzeug erbeutet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Auto die Kennzeichen DA-BD113 angebracht. Der Wagen wird ersten Erkenntnissen zufolge mit dem Originalschlüssel gefahren. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib des Autos geben kann, wird gebeten, sich bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe beim 3.Polizeirevier zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell