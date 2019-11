Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: 23-Jährige attackiert und bestohlen/Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots)

Eine 23 Jahre alte Frau wurde am Donnerstagabend (21.11.), gegen 22.00 Uhr, in der Ringstraße von zwei Unbekannten attackiert. Die Männer forderten die 23-Jährige unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe ihres Geldes auf. Nachdem die Frau entgegnet, dass sie kein Geld dabei habe, entwendeten die Kriminellen ihr Smartphone sowie ihre Kopfhörer. Sie flüchten in Richtung Treburer Straße.

Die Flüchtigen sind beide 20 bis 30 Jahre alt, schmal und haben nach Aussage der Frau ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der Männer ist 1,80-,185 Meter groß und trug einen grauen Kapuzenpulli, schwarze Jogginghose und hatte einen schwarzen Vollbart. Sein Begleiter ist 1,75 bis 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Winterjacke und Jeans. Er hat einen Oberlippenbart.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell