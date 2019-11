Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hofheim: Diebstahl aus Auto

Kripo bittet um Hinweise

Lampertheim (ots)

Auf Bargeld aus einem Kleinwagen, der am Mühlgraben geparkt war, haben es Kriminelle in der Nacht zu Donnerstag (21.11.) abgesehen.

Die noch unbekannten Täter drangen auf bisher nicht bekannte Art und Weise in das Auto ein. Dort entwendeten sie Geld und flüchteten unerkannt. Die Eigentümerin des Fahrzeuges bemerkte die Tat gegen 8 Uhr am Morgen. Der Tatzeitraum reicht bis 20 Uhr am Vortag zurück.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, dies der Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 mitzuteilen.

