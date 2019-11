Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Einbruch in Wohnhaus

Zeugen gesucht

Bürstadt (ots)

Unbekannte drangen am Donnerstag (21.11.) in ein Wohnhaus in der Schubertstraße ein und entwendeten Bargeld.

Die Kriminellen verschafften durch die Terrassentür Zugang zur Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und konnten Geld, sowie Sammelmünzen mitnehmen. Eine Zeugin bemerkte den Einbruch gegen 22.15 Uhr und kontaktierte die Polizei. Der Tatzeitraum reicht bis 16.30 Uhr zurück.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Frederik Saul

Telefon: (06151) 969 2414

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell