Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heubach: Sprinter beschädigt

ein Tatverdächtiger ermittelt

Groß-Umstadt (ots)

Zwei Männer wollten in der Nacht zu Mittwoch (20.11.) in der Friedhofstraße in einen Mercedes Sprinter einbrechen.

Mehrere Versuche der Kriminellen die Türen zu öffnen scheiterten. Sie gelangten erst nach einer Vielzahl von Versuchen durch die Beifahrertür in das Innere und durchsuchten das Handschuhfach. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der Sprinter wurde jedoch massiv beschädigt, sodass von einem Schaden in Höhe von circa 15000 Euro ausgegangen wird.

Einer der Tatverdächtigen konnte im Rahmen der andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei ermittelt werden.

