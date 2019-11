Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Mit Haftbefehl gesuchter Mann in Drogenwohnung

Michelstadt (ots)

Bei zwei Wohnungsdurchsuchungen am Mittwoch (20.11.) haben Rauschgiftfahnder mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei neben Drogen auch einen 36-jährigen Mann angetroffen, der mit zwei Zahlungshaftbefehlen gesucht wurde. Der Mann musste in die nächste Justizvollzugsanstalt, weil er seine Strafe in Höhe von über 2400 Euro nicht zahlen konnte

Wegen des aufgefundenen Rauschgifts, 90 Gramm Haschisch und über 10 Gramm Marihuana, wird sich der 30 Jahre alte Tatverdächtige, der für die Drogen eine zusätzliche Wohnung unterhalten hat, strafrechtlich verantworten müssen.

