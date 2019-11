Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: 41-Jähriger Mann tot im Wasserlauf gefunden

Polizei geht von einem Unglücksfall aus

Bensheim (ots)

Nachdem ein 41 Jahre alter Mann am Donnerstagmorgen (21.11.) tot in einem Wasserlauf im Industriegebiet, Schwanheimer Straße, aufgefunden wurde, geht die Kriminalpolizei bislang von einem Unglückfall aus. Die Untersuchungen am Fundort erbrachten keine Hinweise darauf, dass der Mann durch Fremdeinwirkung gestorben ist. Der 41-Jährige hat in der Nähe des Fundorts sein Schlaflager, lebte auf der Straße und war in der nahe gelegenen Diakonie bekannt. Um zu klären, was letztendlich todesursächlich war, soll der Mann obduziert werden.

