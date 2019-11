Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Brand in einer Schultoilette

Schule evakuiert

Fürth (ots)

In der Toilette einer Schule in den Pfarrwiesen, fing am Donnerstag (21.11.) eine Toilettenpapierrolle Flammen.

Das gegen 11.35 Uhr ausgebrochene Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der Rauchentwicklung werden die Räumlichkeiten von der Feuerwehr derzeit noch gelüftet. Die Schule wurde geräumt, sodass nach bisherigen Erkenntnissen keine Personen zu Schaden gekommen sind.

Da nur ein Teil der Schule betroffen war, konnten die Schüler in ihre Räumlichkeiten zurück.

Ersten Ermittlungen zu Folge, geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus. Die Höhe des entstandenen Schadens muss ebenfalls noch ermittelt werden.

