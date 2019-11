Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Geinsheim: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Täter flüchtig

Trebur (ots)

Einbrecher drangen am Mittwoch (20.11.) in zwei Häuser in der Gutenbergstraße ein und erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Zwischen 16 Uhr und 20.15 Uhr gelangten Unbekannte durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entnahmen Bargeld.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Zeit zwischen 19 Uhr und 23 Uhr. Hier gelangten die noch unbekannten Täter durch ein Schlafzimmerfenster in das Einfamilienhaus. Die Kriminellen suchten in Schubladen und Schränken nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (K21/22) unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

