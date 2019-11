Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Drogenfahrt eines 18-Jährigen

Raunheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Kelsterbach war am Donnerstagmorgen (21.11.) nach einem vorausgegangenen Raub in Raunheim in Fahndungsmaßnahmen eingebunden und kontrollierte gegen 3 Uhr einen 18-Jähriger Autofahrer.

Die Beamten konnten Auffälligkeiten feststellen, die auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Der junge Mann musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen und wird sich in einem Verfahren wegen des Verdachts einer Drogenfahrt verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Frederik Saul

Telefon: (06151) 969 2414

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell