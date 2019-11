Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Fürth (ots)

Am Mittwoch ereignete sich in der Zeit von 12.00 Uhr bis 19:45 Uhr in der Brunnengasse 6 ein Verkehrsunfall, wobei ein Gartenzaun durch ein Fahrzeug beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Verursacher beging unfallflucht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter 06252 / 7060 in Verbindung zu setzen

