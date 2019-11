Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Überfall auf Sportsbar scheitert - Polizei sucht Zeugen

Raunheim (ots)

Am Donnertag (21.11.2019) versuchten zwei unbekannte Täter in Raunheim eine Sportsbar zu überfallen. Um 02.45 Uhr wollten sie durch den Hauteingang der in der Mainzer Straße gelegenen Bar hineinstürmen. Einer hatte einen dunklen Gegenstand, eventuell eine Schusswaffe, in der Hand. Die Tür zur Bar war allerdings bereits abgeschlossen. Ohne Beute flüchteten die Beiden zu Fuß in Richtung Rüsselsheim. Der 50-jährige Angestellte in der Sportbar blieb unbehelligt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Hinweise unter der Rufnummer 06142 / 6960. Gefertigt: EPHK Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

