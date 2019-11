Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallzeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Darmstadt: Zeugenaufruf / LKW beschädigt Straßenbahn und flüchtet

Am Dienstagmorgen (19.11.) gegen 07:15 Uhr befuhr die Straßenbahn der Linie 3 die Bismarckstraße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung zur Kirschenallee kam es zum seitlichen Kontakt mit einem ausschwenkenden LKW-Fahrer, der nach links in die Kirschenallee einbog. Der Brummifahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne anzuhalten. Personen, die Angaben zum LKW oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an das 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151 9693710)

