Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Zimmern: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Groß-Zimmern (ots)

Am Mittwoch (20.11.) gegen 19:00 Uhr, befuhr eine 53-Jährige aus Reinheim mit ihrem Fahrzeug die K128 aus Gundernhausen kommend in Richtung Groß-Zimmern. Im Einmündungsbereich der Waldstraße kollidierte diese mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 44-Jährigen PKW-Fahrers aus Groß-Bieberau. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Autofahrerin schwerverletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000 EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen kam es auf der K128 für die Dauer von etwa einer Stunde zu Verkehrsbehinderungen. Die Freiwillige Feuerwehr Groß-Zimmern unterstützte bei der Bergung und der Absicherung der Unfallstelle. Berichterstatter: Rapp, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

Pralas, PHK

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell