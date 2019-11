Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Schwarzer BMW flüchtet mit platten Reifen

Griesheim (ots)

Mit einem platten Reifen nahm der Fahrer eines schwarzen BMW am Mittwoch (20.11.) um kurz nach Mitternacht Reißaus, nachdem er in der Hintergasse gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses gefahren war. Der Schaden an der Wand ist nach ersten Schätzungen bis zu 4000 Euro hoch.

Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet. Der Fahrer setzte seinen Weg mit dem demolierten Auto in Richtung Platz Bar-le-Duc fort.

Wegen der Unfallflucht hat die Polizei in Griesheim die Ermittlungen zu dem BMW-Fahrer aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wo der beschädigte schwarze BMW abgestellt ist, meldet sich bitte bei der Polizeistation Griesheim. Telefon: 06155 / 83850.

