Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mehrfamilienhäuser im Visier von Kriminellen

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Laherstraße versuchten Einbrecher am Montag (18.11.) eine Wohnungstür zu öffnen. Die noch unbekannten Täter scheiterten jedoch an der Verriegelung und hielten von ihrem Vorhaben ab.

Ein Zeuge bemerkte gegen 22 Uhr einen Schaden an seiner Wohnungstür und meldete dies der Polizei. Der Tatzeitraum liegt bis 8.30 Uhr zurück.

Bei einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße gelangten die Täter am Dienstagabend (19.11) in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 20.45 Uhr in die Wohnung. Die Unbekannten drangen durch die Terrassentür in das Gebäude und suchten nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Schmuck im Wert von etwa 1500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den geschilderten Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (K21/22) unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Frederik Saul

