POL-DA: Nieder-Modau: 34-Jähriger mit Messer verletzt

Ober-Ramstadt (ots)

In einem Mehrfamilienhaus In den Mühlwiesen kam es am Montagabend (18.11.) zu einer Auseinandersetzung, bei dem ein 34-jähriger Mann verletzt wurde.

Die beiden Bekannten haben nach ersten Erkenntnissen an diesem Abend zusammen Alkohol getrunken. Im Laufe des Abends, gegen 22.30 Uhr, kam zu einem Streit, bei dem der 44 Jahre alte Tatverdächtige ein Küchenmesser nahm und auf seinen Bekannten einstach. Die Wunde am Oberkörper wurde erst später entdeckt und im Krankenhaus behandelt.

Die Kriminalpolizei (K10) hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 44-Jährigen aufgenommen.

