Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Einbruch in Schreinerei

Täter flüchtig

Eppertshausen (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Montag (18.11.) auf Dienstag (19.11.) in eine Schreinerei in der Otto-Hahn-Straße ein und entwendeten Bargeld und Werkzeug.

Die Kriminellen gelangten durch die Eingangstüre in den Innenraum und entwendeten 800 Euro Bargeld aus einer Geldkassette. Des Weiteren nahmen die Einbrecher einen Akkuschlagschrauber und einen Baulaser mit. Zeugen bemerkten den Einbruch gegen 6.30 Uhr und kontaktierten die Polizei. Der Tatzeitraum reicht bis 18.30 Uhr am Vortag zurück. Es entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

