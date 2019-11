Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Taschendiebe in der Innenstadt

Tipps der Polizei

Darmstadt (ots)

Taschendiebe haben am Dienstag (19.11.2019) in der Darmstädter Innenstadt zugeschlagen und einer Seniorin aus dem Mühltal das Portemonnaie gestohlen. In der Börse waren neben 100 Euro auch Ausweispapiere und Bankkarten aufbewahrt. Möglicherweise konnten die Diebe zwischen 11.30 Uhr und 13.15 Uhr auf dem Luisenplatz das Portemonnaie unbemerkt aus der Jackenaußentasche ziehen.

Bereits am Vortag, 18.11.2019) wurde der Polizei ein Geldbörsendiebstahl angezeigt. Diebe nutzten die überfüllte Straßenbahn, um unbemerkt einen Rucksack zu öffnen.

Die Winterszeit mit ihren Weihnachtsmärkten lockt viele Menschen in die Innenstädte. Leider ziehen diese Menschenmassen auch Taschendiebe an. Im Festtrubel oder in vollen Geschäften, Busse oder Bahnen, nutzen Kriminelle die Gelegenheit, zügig Wertsachen zu stehlen, um in Anschluss wieder schnell in der Menschenmenge unterzutauchen.

Damit Sie gar nicht erst in diese Lage kommen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. - Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie sie stets geschlossen. - Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. - Achten Sie in einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. - Sperren Sie im Fall eines Diebstahls sofort Ihre Kredit- und Girokarte unter dem Sperr-Notruf 116 116 sowie die Girokarte im polizeilichen Meldesystem KUNO für das Lastschriftenverfahren.

