Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Unfallflucht beging ein unbekannter Fahrzeugführer, der in der Turmstraße in Mörfelden einen geparkten grauen Jeep, Marke Ford, am Heck beschädigte. Der Unfallzeitraum liegt zwischen dem 15.11., 20.30 Uhr und 16.11., 09.00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

