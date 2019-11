Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

Am Montag, den 18.11.19 kam es im Zeitraum von 13.30 - 13.45 Uhr in Höhe des Zebrastreifens in der Bürstädter Straße vor dem Amtsgericht zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einer Fußgängerin mit Rollator. Der Pkw erfasste beim rückwärts Fahren die Fußgängerin, welche mit ihrem den Zebrastreifen querte. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich leicht. Ein männlicher Zeuge half der Fußgängerin auf. Dieser wird nunmehr gebeten, sich bei der Polizei Lampertheim unter 06206 / 94400 zu melden.

