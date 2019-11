Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: 3000 Euro Schaden für ein Handy

Eppertshausen (ots)

Ein Handy im Wert von 100 Euro haben Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (19.11.) aus der Trauerhalle des Friedhofs in der Babenhäuser Straße gestohlen. Für die Tat wurden die Eingangstür sowie verschlossene Türen im Gebäude gewaltsam geöffnet. Der dabei angerichtete Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 3000 Euro. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Darmstadt. Telefon: 06151 / 9690.

