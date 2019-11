Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Männerduo raubt schwarze Wellenstein-Jacke

Alsbach-Hähnlein (ots)

Nachdem ein 17-Jähriger angab, dass zwei Männer ihm seine 250 Euro teure Jacke abgenommen hatten, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei (K 35) in Darmstadt wegen Raubes. Der Jugendliche gab an, am Montag (18.11.) gegen 20.40 Uhr am Orteingang von Hähnlein, auf der Alsbacher Straße, von zwei Männern überfallen worden zu sein. Die Unbekannten seien aus einem Auto gestiegen und hätten ihn zu Boden gerissen. Seine schwarze Jacke der Marke Wellenstein wurde ihm ausgezogen. Mit der Beute seien die Männer ins schwarze Auto der Marke Audi gestiegen und in Richtung Ortsmitte weggefahren. Der eine Täter ist nach Aussage des 17-Jährigen sehr schlank und etwa 20 Jahre alt. Er soll circa 1,85 Meter groß sein und ein deutsches Erscheinungsbild haben. Er war dunkel bekleidet. Sein Kapuzenpullover soll eine Art Schnabel an der Kapuze haben. Sein Begleiter trug eine dunkle Winterjacke.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu den gesuchten Tätern und/ oder dem schwarzen Wagen geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06151 / 9690 beim Kommissariat 35.

