POL-DA: Biblis: Einbruch in Einfamilienhaus

Zeugen gesucht

Biblis (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Sonntag (17.11.) auf Montag (18.11.) über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Josef-Seib-Straße ein. Der Hauseigentümer bemerkte den Einbruch gegen 15.10 Uhr und kontaktierte die Polizei. Der Tatzeitraum reicht bis 11 Uhr am Vortag zurück.

Die Kriminellen durchsuchten mehrere Räume und nahmen ein Glas mit ausländischer Währung in einem Wert von etwa 20 Euro mit.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

