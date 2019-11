Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim:Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Zwischen Samstag (09.11.) und Sonntag (10.11.) wurde in Heppenheim in der Kettelerstraße ein dort geparkter PKW Suzuki durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden von 1000.- EUR. Hinweise dazu bitte an die Polizeistation Heppenheim, Tel.06252/7060.

Berichterstatter POK Schmid

