Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Kleidercontainer brennt

Reichelsheim (ots)

Ein Kleidercontainer fing aus bislang noch unbekannter Ursache am Samstagabend (16.11.) auf einem Supermarktparkplatz in der Hochstraße an zu brennen.

Das Feuer wurde gegen 18.20 Uhr der Feuerwehr gemeldet. Diese war zügig vor Ort und konnte die Flammen löschen. Nach ersten Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Es gab keine Verletzte und der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (K10) unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Frederik Saul

Telefon: (06151) 969 2414

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell