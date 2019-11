Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: In Lagerhalle und Wohnwagen eingebrochen

Griesheim (ots)

In einen Wohnwagen, der in einer Lagerhalle im Südring stand, brachen am Sonntag (17.11) Kriminelle ein. Über ein aufgehebeltes Fenster sollen die Täter in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr in die Halle gelangt sein. In dieser befanden sich auch zwei Wohnwagen, wovon die Täter allem Anschein nach in einen der beiden Wägen einbrachen. Ob die Eindringlinge etwas entwendet haben oder wie hoch der entstandene Schaden ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Zeugenhinweise zu der Tat oder den Tätern, können der Ermittlungsgruppe City des 1. Polizeireviers mitgeteilt werden (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell