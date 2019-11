Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: 29-Jähriger greift Polizistin an

Erbach (ots)

Nach einem Polizeieinsatz am frühen Samstagmorgen (16.11.) muss sich ein 29 Jahre alter Mann wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Trunkenheitsfahrt in einem Verfahren verantworten.

Ein Zeuge meldete gegen kurz vor 4 Uhr der Polizei, dass vor ihm ein Auto in Schlangenlinien fährt. Als eine Streife der Polizeistation Erbach den Fahrer auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Oberhammerwiesenstraße kontrollieren wollte, griff er die Beamten an.

Die Polizisten mussten Pfefferspray einsetzen, um den 29-Jährigen vorläufig festnehmen zu können. Bei dem Widerstand wurde die eingesetzte Streife nicht verletzt. Der Michelstädter musste allerdings wegen des Einsatzes von Pfefferspray im Krankenhaus versorgt werden, wo aufgrund der Alkoholisierung eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Frederik Saul

Telefon: (06151) 969 2414

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell