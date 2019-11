Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Computer aus Büro gestohlen

Münster (ots)

Über ein Fenster gelangten bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Samstag (15.-16.11) in eine Lagerhalle einer Kfz-Werkstätte in der Darmstädter Straße. Von dort begaben sich die Eindringlinge auch in ein Büro, aus dem sie einen Computer entwendeten. Im Anschluss flüchteten die Diebe mit ihrer Beute und hinterließen einen Gesamtschaden von über 250 Euro. Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können (06151/969-0).

