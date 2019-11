Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Bürstadt (ots)

Kriminelle drangen am Donnerstag (14.11.) in ein Einfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße ein und entwendeten Schmuckstücke und Uhren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Ein Zeuge bemerkte den Einbruch gegen 20 Uhr und kontaktierte die Polizei. Der Tatzeitraum reicht bis 15 Uhr am gleichen Tag zurück. Die Unbekannten verschafften sich über die Terrassentür Zugang zum Innenbereich und durchsuchten im Obergeschoss zwei Zimmer nach Wertgegenständen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

